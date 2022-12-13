Форза назвал трех игроков «Амкала», которых заменил бы на футболистов 2Drots
Хавбек «Амкала» Артемий Плетнев рассказал, каких бы трех игроков команды заменил на футболистов 2Drots.
«Сразу вас огорчу, ни одного старичка я не уберу. Вместо Салима беру Эда.
Просто Салим еще с учетом травм и прочего еще не до конца раскрылся.
А Эд мне прям очень симпатичен по-человечески, конечно, по-футбольному.
Гудая вместо Назара. А третий, беру Коршунова, а отдаю Дуба ##### предателя», – сказал Форза.
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