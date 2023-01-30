Экс-защитник 2D Пискунов о переходе в «Титан»: «Я переговорил с Жекой, с Некитом – со всеми остаемся в отличных отношениях. Больше всех был недоволен сын»

Экс-защитник 2Drots Антон Пискунов прокомментировал свой переход в «Титан».

«Трансфер состоялся. Действительно, с Александром (Зуевым, президентом «Титана» – прим. Sports.ru) договорились достаточно быстро. Но прощаться с ребятами [из 2D] было реально не просто в эмоциональном плане.

Я переговорил с , с Некитом и с Викторовичем [ ], со всеми остаемся в отличных отношениях. Больше всех переходом был недоволен сын. Сказал, что все равно будет топить за 2D.

А я хочу поскорей приступить к тренировкам в новой команде. Проблем с адаптацией, думаю, не возникнет. Со многими ребятами знаком и когда-то давно играл в одних командах», – сообщил Пискунов.

Ранее президент «Титана» Александр Зуев объявил о подписании защитника 2Drots Антона Пискунова.