Экс-защитник 2D Пискунов о переходе в «Титан»: «Я переговорил с Жекой, с Некитом – со всеми остаемся в отличных отношениях. Больше всех был недоволен сын»
Экс-защитник 2Drots Антон Пискунов прокомментировал свой переход в «Титан».
«Трансфер состоялся. Действительно, с Александром (Зуевым, президентом «Титана» – прим. Sports.ru) договорились достаточно быстро. Но прощаться с ребятами [из 2D] было реально не просто в эмоциональном плане.
Я переговорил с Жекой, с Некитом и с Викторовичем [Дмитрий Кузнецов], со всеми остаемся в отличных отношениях. Больше всех переходом был недоволен сын. Сказал, что все равно будет топить за 2D.
А я хочу поскорей приступить к тренировкам в новой команде. Проблем с адаптацией, думаю, не возникнет. Со многими ребятами знаком и когда-то давно играл в одних командах», – сообщил Пискунов.
Ранее президент «Титана» Александр Зуев объявил о подписании защитника 2Drots Антона Пискунова.
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