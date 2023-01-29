Сибскана о поражении от «Зенита» U19: «Слили катку, в которой доминировали по моментам. Нельзя это списывать на забитые ножки»

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана прокомментировал поражение от «Зенита» U19 (2:3).

«Слили катку, в которой доминировали по моментам. Нельзя поражение списывать на еще пока физическую неготовность, несыгранность или забитые ножки на сборах. Нельзя и все!

У «Амкала» не бывает товарищеских, контрольных или проходных матчей. Новичкам тоже надо время, чтобы это осознать, все будет ок, не переживайте.

Мы ######, чтобы быть лучшими в этом году!» – написал Сибскана.