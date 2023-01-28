«Амкал» и Starmix сыграют в товарищеском матче в Турции

«Амкал» и Starmix сыграют в товарищеском матче.

Игру, которая пройдет в Турции 3 февраля, анонсировал в своем телеграм-канале Starmix.

«Да, вам не показалось! 3 февраля мы встретимся на одном поле с «Амкалом» в Анталии!

Три года мы не могли встретиться на просторах нашей страны!

На первом МКС по воле жребия с «Амкалом» не встретились, но при этом мы выиграли бронзовые медали, обыграв в матче за 3-е место 2Drots. В первом сезоне «Амкал» не принимал участия, во втором сезоне, увы, не было нас.

Но вот и настал этот исторический день!

FC Starmix продолжает серию международных шоу-матчей. После фееричного выезда в Казахстан теперь мы играем в Турции», – говорится в сообщении Starmix.