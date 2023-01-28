«Амкал» и Starmix сыграют в товарищеском матче в Турции
«Амкал» и Starmix сыграют в товарищеском матче.
Игру, которая пройдет в Турции 3 февраля, анонсировал в своем телеграм-канале Starmix.
«Да, вам не показалось! 3 февраля мы встретимся на одном поле с «Амкалом» в Анталии!
Три года мы не могли встретиться на просторах нашей страны!
На первом МКС по воле жребия с «Амкалом» не встретились, но при этом мы выиграли бронзовые медали, обыграв в матче за 3-е место 2Drots. В первом сезоне Winline Медиалиги «Амкал» не принимал участия, во втором сезоне, увы, не было нас.
Но вот и настал этот исторический день!
FC Starmix продолжает серию международных шоу-матчей. После фееричного выезда в Казахстан теперь мы играем в Турции», – говорится в сообщении Starmix.
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