«С Савиным будем в одном коллабе. Он и играть будет, и проекты продвигать». Босс казахстанского SD Дидар о сотрудничестве

Теги Евгений Савин Дидар Сыдыкбек Красава Winline Медиалига SD Family 1XBET Media Football League Медиафутбол

Президент SD Family Дидар Сыдыкбек рассказал о сотрудничестве с Евгением Савиным.

На этой неделе медийный футбольный клуб из Казахстана объявил, что экс-форварда «Крыльев» и тульского «Арсенала» будет играть за SD.

– Мы с Савиным будем в одном коллабе, впереди нас ждут хорошие проекты, будем много-много делать.

Он и играть будет, и проекты будем продвигать, и все остальное.

– А он прилетел [на медиафутбольный турнир в Казахстане] поболеть за SD?

– Да. И по рабочим моментам, – сказал Дидар.

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9 комментариев

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Илья Филиппов
Ответ Жирный Лукаку
То есть вы, батюшка, прямо в зону боевых действий без каких-либо препятствий заехали? Чую, батяюшка, вы — знатный издабол
У меня родственники отстраивать Мариуполь поехали на вахту,там уже давно все спокойно
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Жирный Лукаку
Ответ Остап Бендер
А я 2 недели назад был в Мариуполе. И мягко говоря при..ел от того, что услышал от тех, кто остался там. И поверь мне, Гордон и арестович тебе такого не расскажут
То есть вы, батюшка, прямо в зону боевых действий без каких-либо препятствий заехали? Чую, батяюшка, вы — знатный издабол
+2
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kupezz
Ответ ВладимирНеПутин
Деньги заканчиваются, видимо. Будет теперь ездить, побираться, но зато совесть чиста и его чистая совесть не позволила ему съездить в Донецк и поговорить там с людьми, чтоб показать хоть какую-то объективность
Да пусть хоть куда катается и выживает теперь, главное чтобы в России не появлялся. Ну он это и сам прекрасно понимает и очкует не из-за власти, а из-за обыкновенного люда. За что боролся, на то и напоролся. Собаке собачья жизнь.
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Valentin Grabenovsky
Казахи больше бабла насыпают- забудет про кипр
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Остап Бендер
Ответ WhatZ
А ты лично съездил в Донецк, пообщался с реальными людьми (а не теми, которых показывают на рос тв)? P.S. Лично я общался и общаюсь с людьми, которые покинули Донецк и Луганск после 2014 года, и их рассказы совершенно не стыкуются с тем, что говорят на рос тв.
А я 2 недели назад был в Мариуполе. И мягко говоря при..ел от того, что услышал от тех, кто остался там. И поверь мне, Гордон и арестович тебе такого не расскажут
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-5
0
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WhatZ
Ответ ВладимирНеПутин
Деньги заканчиваются, видимо. Будет теперь ездить, побираться, но зато совесть чиста и его чистая совесть не позволила ему съездить в Донецк и поговорить там с людьми, чтоб показать хоть какую-то объективность
А ты лично съездил в Донецк, пообщался с реальными людьми (а не теми, которых показывают на рос тв)?

P.S. Лично я общался и общаюсь с людьми, которые покинули Донецк и Луганск после 2014 года, и их рассказы совершенно не стыкуются с тем, что говорят на рос тв.
+13
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-2
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Гамарджоба Генацвале
Ответ ВладимирНеПутин
Деньги заканчиваются, видимо. Будет теперь ездить, побираться, но зато совесть чиста и его чистая совесть не позволила ему съездить в Донецк и поговорить там с людьми, чтоб показать хоть какую-то объективность
Ну зато он съездил в Лондон, состряпал ролик из фейков, быстренько продал хату под соусом якобы денег на свой клуб и свалил.
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ВладимирНеПутин
Деньги заканчиваются, видимо. Будет теперь ездить, побираться, но зато совесть чиста и его чистая совесть не позволила ему съездить в Донецк и поговорить там с людьми, чтоб показать хоть какую-то объективность
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-2
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Ashan Sorokin
Молодец, хороший ход и так в говne и гавnо подтянули
+5
-6
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