«С Савиным будем в одном коллабе. Он и играть будет, и проекты продвигать». Босс казахстанского SD Дидар о сотрудничестве

Президент SD Family Дидар Сыдыкбек рассказал о сотрудничестве с .

На этой неделе медийный футбольный клуб из Казахстана объявил, что экс-форварда « » и тульского «Арсенала» будет играть за SD.

– Мы с Савиным будем в одном коллабе, впереди нас ждут хорошие проекты, будем много-много делать.

Он и играть будет, и проекты будем продвигать, и все остальное.

– А он прилетел [на медиафутбольный турнир в Казахстане] поболеть за SD?

– Да. И по рабочим моментам, – сказал Дидар.