«С Савиным будем в одном коллабе. Он и играть будет, и проекты продвигать». Босс казахстанского SD Дидар о сотрудничестве
Президент SD Family Дидар Сыдыкбек рассказал о сотрудничестве с Евгением Савиным.
На этой неделе медийный футбольный клуб из Казахстана объявил, что экс-форварда «Крыльев» и тульского «Арсенала» будет играть за SD.
– Мы с Савиным будем в одном коллабе, впереди нас ждут хорошие проекты, будем много-много делать.
Он и играть будет, и проекты будем продвигать, и все остальное.
– А он прилетел [на медиафутбольный турнир в Казахстане] поболеть за SD?
– Да. И по рабочим моментам, – сказал Дидар.
P.S. Лично я общался и общаюсь с людьми, которые покинули Донецк и Луганск после 2014 года, и их рассказы совершенно не стыкуются с тем, что говорят на рос тв.