Форвард «Амкала» Фанки: «Я в жестком тильте. Как я играл в «Роме» и как играю здесь – небо и земля»

Форвард «Амкала» Фанки прокомментировал количество своего игрового времени в «Амкале».

– Ты почти перестал играть в «Амкале». Что делать?

– Я на самом деле в жестком тильте давно уже, где-то с МКС – сам понимаю, что как я играл в «Роме» и как я играю здесь – небо и земля. Ничего не получается, ощущение, что никакой формы нет. Большая надежда, что на этих сборах получится набрать форму. Есть ощущение, что даже банальные вещи перестали получаться – надо обрести уверенность.

– Хоть раз жалел о переходе в «Амкал»?

– Не жалел. Я думал, о том, что правильно ли я это сделал в плане себя. Сейчас после долгих размышлений я уверен, что все сделал правильно, – сказал Фанки.