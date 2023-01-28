Форвард «Амкала» Фанки: «Я в жестком тильте. Как я играл в «Роме» и как играю здесь – небо и земля»
Форвард «Амкала» Фанки прокомментировал количество своего игрового времени в «Амкале».
– Ты почти перестал играть в «Амкале». Что делать?
– Я на самом деле в жестком тильте давно уже, где-то с МКС – сам понимаю, что как я играл в «Роме» и как я играю здесь – небо и земля. Ничего не получается, ощущение, что никакой формы нет. Большая надежда, что на этих сборах получится набрать форму. Есть ощущение, что даже банальные вещи перестали получаться – надо обрести уверенность.
– Хоть раз жалел о переходе в «Амкал»?
– Не жалел. Я думал, о том, что правильно ли я это сделал в плане себя. Сейчас после долгих размышлений я уверен, что все сделал правильно, – сказал Фанки.
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