«Я блогер, а не футболист! Я свой МКС выиграл, медальку могу показать». Феликс об игровом времени в «Амкале»
Защитник «Амкала» Феликс высказался о своем игровом времени в команде.
– Кого ты выделишь из 2Drots?
– Если по блогерским качествам, то сейчас Эд, наверное, у них лучший. У него очень много крутого контента. А по футбольным качествам мне больше всех нравится – Кутуз. Он, реально, самый стабильный игрок. Кутуз может решить в самый нужный момент – это самое главное качество нападающего.
– А кого бы ты убрал? Кто тебе не нравится?
– Стартовый состав у них сильный, а бы убрал кого-нибудь из запаса – Эйтана или Яроша. Я не хочу, чтобы они загнивали, а играли. Им точно надо уйти.
– Надо уходить в аренду, когда ты не играешь?
– Скорее надо, чем нет. Эйтан может раскрыться в другой команде, также и Ярош. Условно, если Крапу [Даниилу Крапивникову] могут помогать и пропихивать его, то их нет.
– Ты тоже не играешь?
– Я не играю, но при этом Гера [Герман Эль Класико] разрешил вести его второй канал. Мы там ведущие с Арсом [Арсением Левшуком].
– Так футбола это не дает?
– Так, я блогер, а не футболист! Я свой МКС выиграл («Амкал» – победитель МКС-2021 – прим. Sports.ru), медальку могу показать, даже статуэтка лучшего игрока матча есть, – сказал Феликс.
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