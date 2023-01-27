«Я блогер, а не футболист! Я свой МКС выиграл, медальку могу показать». Феликс об игровом времени в «Амкале»

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Защитник «Амкала» Феликс высказался о своем игровом времени в команде.

– Кого ты выделишь из 2Drots?

– Если по блогерским качествам, то сейчас Эд, наверное, у них лучший. У него очень много крутого контента. А по футбольным качествам мне больше всех нравится – Кутуз. Он, реально, самый стабильный игрок. Кутуз может решить в самый нужный момент – это самое главное качество нападающего.

– А кого бы ты убрал? Кто тебе не нравится?

– Стартовый состав у них сильный, а бы убрал кого-нибудь из запаса – Эйтана или Яроша. Я не хочу, чтобы они загнивали, а играли. Им точно надо уйти.

– Надо уходить в аренду, когда ты не играешь?

– Скорее надо, чем нет. Эйтан может раскрыться в другой команде, также и Ярош. Условно, если Крапу [Даниилу Крапивникову] могут помогать и пропихивать его, то их нет.

– Ты тоже не играешь? 

– Я не играю, но при этом Гера [Герман Эль Класико] разрешил вести его второй канал. Мы там ведущие с Арсом [Арсением Левшуком].

– Так футбола это не дает?

– Так, я блогер, а не футболист! Я свой МКС выиграл («Амкал» – победитель МКС-2021 – прим. Sports.ru), медальку могу показать, даже статуэтка лучшего игрока матча есть, – сказал Феликс.

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