Технический директор Медиалиги: «Обычный зритель приходит к нам не за футболом, он ищет то, что невозможно увидеть в профессиональном»

Технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава в интервью .ru высказался об изменениях в медиафутболе.

– Тебе не кажется, что сейчас Медиалига в тупике? Для обычного зрителя уровень футбола в ней – низкий. Для блогеров, с которых все начиналось, высокий, поэтому они теперь либо на скамейках, либо вообще не в командах.

– Обычный зритель и не приходит к нам за футболом, он ищет то, что невозможно увидеть в профессиональном. Игра – лишь дополнение.

О высоком уровне говорит первое поколение медийных футболистов, многие из них вообще не занимались в академиях. К таким ребятам у меня есть вопросы. Что вы делаете, чтобы прибавлять в игре? Постоянно посещаете тренировки?

Спрашиваете советы у тех, кто играл во Второй лиге и ЛФЛ? Конечно, есть исключения – например, Саша T-kKillah, который тренируется не только с командой, но и с личным тренером.

Ему хочется получать свои пять-десять минут в каждой игре и выглядеть достойно. При этом многие из тех, кто у нас считаются профессионалами, уделяют внимание медийности, снимают видео, ведут телеграм-каналы.

Медийный футбол эволюционирует, в него приходят новые люди. Это естественный процесс, но, конечно, мы не должны превращаться в ЛФЛ. Нужно разработать более прозрачные критерии медийности, хотя понимаю, что это очень тяжело.

Наверное, нужно, чтобы перед сезоном представители команд предоставляли медийную статистику каждого игрока, затем проводилось голосование среди всех команд, а затем мы открывали заявки – так все поймут, кто есть кто, – сказал Кортава.

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