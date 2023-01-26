Технический директор Медиалиги: «Обычный зритель приходит к нам не за футболом, он ищет то, что невозможно увидеть в профессиональном»

Теги Вторая лига Sports.ru любительский футбол Дмитрий Кортава Winline Медиалига «T-Killah» Александр Тарасов Медиафутбол

Технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава в интервью Sports.ru высказался об изменениях в медиафутболе.

– Тебе не кажется, что сейчас Медиалига в тупике? Для обычного зрителя уровень футбола в ней – низкий. Для блогеров, с которых все начиналось, высокий, поэтому они теперь либо на скамейках, либо вообще не в командах.

– Обычный зритель и не приходит к нам за футболом, он ищет то, что невозможно увидеть в профессиональном. Игра – лишь дополнение. 

О высоком уровне говорит первое поколение медийных футболистов, многие из них вообще не занимались в академиях. К таким ребятам у меня есть вопросы. Что вы делаете, чтобы прибавлять в игре? Постоянно посещаете тренировки?

Спрашиваете советы у тех, кто играл во Второй лиге и ЛФЛ? Конечно, есть исключения – например, Саша T-kKillah, который тренируется не только с командой, но и с личным тренером.

Ему хочется получать свои пять-десять минут в каждой игре и выглядеть достойно. При этом многие из тех, кто у нас считаются профессионалами, уделяют внимание медийности, снимают видео, ведут телеграм-каналы. 

Медийный футбол эволюционирует, в него приходят новые люди. Это естественный процесс, но, конечно, мы не должны превращаться в ЛФЛ. Нужно разработать более прозрачные критерии медийности, хотя понимаю, что это очень тяжело.

Наверное, нужно, чтобы перед сезоном представители команд предоставляли медийную статистику каждого игрока, затем проводилось голосование среди всех команд, а затем мы открывали заявки – так все поймут, кто есть кто, – сказал Кортава.

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11 комментариев

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Геннадий Тимченко
Ответ Лысый Сый.
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Депутат Государственной Думы РФ VIII созыва
Член Генсовета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Для связи: teriushkov@duma.gov.ru или @teryushkov_bot
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BaltikaSPb
Это уж точно
Дом-2 с футбольным уклоном
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vals1702
зачем они здесь ?
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Ответ Геннадий Тимченко
Почему же Титюшкин не поддержит медиалигу введением ФанУйди❓🤔
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Геннадий Тимченко
Ответ Лысый Сый.
Комментарий удален
Почему же Титюшкин не поддержит медиалигу введением ФанУйди❓🤔
0
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brt202
«Обычный зритель приходит к нам не за футболом", - лучше, об этой клоунаде, не скажешь
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mediaboss22
я один тот пещерный человек, который смотрит футбол из-за футбола и игры футболистов ? мне конечно нравится весь околофутбольный движ (без драк и хулиганок), с перфомансами фанаток , баром до /после матча , но ютубе в медиалиге этого же тоже нет ?
+2
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Ответ Юрий Кечко
Ну да Собственно поэтому непонятно почему это в разделе «футбол»
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Hong Kil
Мне казалось, что им платят какие то деньги, а это значит профессионализм.
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WelcomeBackPURE
Так и не понял чего там такого интересного кроме чистого времени и красного мяса, непонятных ветеранов, каких-то якобы медийных блоггеров ( не знаю ни одного из них, видимо их медийность преувеличена )
+12
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Юрий Кечко
Ну да
Собственно поэтому непонятно почему это в разделе «футбол»
+18
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Камбоджа Иванов
Он ищет то, что невозможно увидеть в профессиональном? Вместо одного-двух конченных, две команды таких?
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Костя Киреев
Даже не знаю. Единственное, чего не было в проф футболе, но было в медийке, это Паша Техник. Хотя нет - Мамаев и Кокорин вполне себе справились
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