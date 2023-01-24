Гаджиев о Хачатуряне: «Лучше я ему руку не подам, а то придется потом очередного толстяка обижать»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о своем отношении к «БроукБойз» и советнику по спортивным вопросам «Броуков» Артему Хачатуряну.

– Отношения между Fight Nights и «Броуками» накалены – это видно: мы набрасываем, они набрасывают. И здесь в Казахстане в отеле мы пересекаемся. Есть что ответить им, исходя из того интервью, которое нам давал Артем Хачатурян?

– Он там вроде говорил, что не подаст мне руки. Хорошо, предупрежден – значит вооружен. Лучше я тогда изначально ему руку не подам, а то придется потом очередного толстяка обижать. Но я этого делать не хочу

Если бы он был человеком, который в своих намерениях готов идти до конца, был бы дядей с конкретными яйцами – я бы с ним на эту тему пообщался, – сказал Гаджиев.

«Не вижу их в третьем сезоне МФЛ – медиафутбольный клуб может быть интереснее». Хачатурян о Fight Nights