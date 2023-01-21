Sparta и «Броуки» сыграют в матче открытия 1XBET Media Football League
Sparta и «БроукБойз» сыграют в матче открытия 1XBET Media Football League в Астане.
Sparta – это целый промоушен из Астаны, под крылом которого одноименная команда КВН, академия вольной борьбы и футбольный клуб.
«Броуки» приехали в Казахстан в не самом мощном составе. По разным причинам отсутствуют капитан Дьяков, вице-капитан Давыдов, голкиперы Зириков и Стариков, защитник Тигиев.
Матч состоится на стадионе «Астана Арена».
21 января, суббота
Sparta – «БроукБойз» – 14:00
Примечание: время начала матча московское
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