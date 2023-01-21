Sparta и «Броуки» сыграют в матче открытия 1XBET Media Football League

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Sparta и «БроукБойз» сыграют в матче открытия 1XBET Media Football League в Астане.

Sparta – это целый промоушен из Астаны, под крылом которого одноименная команда КВН, академия вольной борьбы и футбольный клуб.

«Броуки» приехали в Казахстан в не самом мощном составе. По разным причинам отсутствуют капитан Дьяков, вице-капитан Давыдов, голкиперы Зириков и Стариков, защитник Тигиев.

Матч состоится на стадионе «Астана Арена».

21 января, суббота

Sparta – «БроукБойз» – 14:00

Расписание 1-го тура 

Примечание: время начала матча московское 

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