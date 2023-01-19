Млечный о медиафутболе: «В какой-то момент деньги закончатся. Где-то годок дам этому явлению еще»

Млечный сравнил медиафутбол и баттл-рэп.

– Как тебе футбольная Медиалига?

– Она очень похожа на баттл-рэп. Сначала ничего не было, потом стали появляться деньги – их стало много. Появились люди, которые никакого отношения к медиафутболу не имеют, чтобы заработать. Появилось очень большое количество контента. Настолько, что ютуб перегружен контентом про медиафутбол. А зачастую он еще и некачественный.

В какой-то момент деньги закончатся. Все, кто тратил деньги на медиафутбол, поймут, что больше нет такой рекламы. Уйдут деньги, а останутся команды с историей. И кто правильно воспользовался деньгами, когда они были.

Где-то годок дам этому явлению еще. В целом даже во втором сезоне МФЛ было меньше просмотров, организационные проблемы. Наобещали стадионов, а ничего не реализовывалось. Это как раз-таки показатель, что появляются люди, которые хотят заработать денег и положить их себе в карман.

– Что может стать финалом Медиафутбола?

– Очевидно, что это должен стать финал «Амкал» – 2Drorts на каком-нибудь турнире. Потому что такого не было уже больше года: все ждут именно такой финал, а не обычный матч.

Это может стать чем-то глобальным, после чего люди воспримут это так, что больше нечего ждать. Хотя и после финала МКС казалось, что больше нечего ждать. Возможно, я ошибаюсь. И все это подольше продержится на таком уровне, – сказал полузащитник «Амкала».