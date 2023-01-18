Дмитрий Губерниев: «Почему всякие бездельники считают, что футболисты зарабатывают несправедливо? Они и должны много получать!»

Теги премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Матч ТВ деньги Футбол

Комментатор Дмитрий Губерниев считает заслуженными высокие заработки в футболе.

«Я вот не пойму, почему всякие бездельники считают, что футболисты зарабатывают несправедливо?

Они же футболисты, футбол – дорогой, коммерческий вид спорта! Футболисты и должны много зарабатывать!

И хорошо играть, что не всегда удается футболистам...» – написал ведущий «Матч ТВ».

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11 комментариев

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Лизавета Анна -Мария
Без оскорблений у Губерниева никак не обходится((
"Бездельники"- это зачем?!
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ChipsRobber
Потому что бездельники думают, что футболисты - такие же бездельники как они сами, а получают в разы больше.
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nobrainnopain
Они у нас и получают, а не зарабатывают
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Xameleon1992
Биатлонная кормушка прикрыта - решил к футбольной присосаться?
+3
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+3
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Джиза
Лень искать пруф, но хорошо помню, как Губер кричпл, что футболисты получают слишком много. Ему пофиг за что топить.
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Teodrakis
Fight! Finished him!
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СИ
Полностью согласен с Губерниевым - « футболисты должны много зарабатывать» то есть -футболисты должны З -А - Р -А -Б -А -Т -Ы -В -А -Т-Ь а не получать.
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+2
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Romeo Yankovich
А сколько они дают выхлопа без гос финансирования?? Народ полностью прав, ведь спрашивает за свои деньги, с налогов.
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Новый тренер ФК Спартак
неадекватный, губастый, криво мордый,старый, мерзкий, пережиток времени, видя которого хочется переключить …. дополните плиз
+4
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+3
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Сергей Ефимов
Ответ SCHOKKKK
Даже больше чем врачи, учителя и пожарные?
Скорее всего да, но врачи, учителя и пожарные должны получать достойную зарплату тоже.
+10
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+10
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SCHOKKKK
Даже больше чем врачи, учителя и пожарные?
+4
-5
-1
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