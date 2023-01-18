Дмитрий Губерниев: «Почему всякие бездельники считают, что футболисты зарабатывают несправедливо? Они и должны много получать!»
Комментатор Дмитрий Губерниев считает заслуженными высокие заработки в футболе.
«Я вот не пойму, почему всякие бездельники считают, что футболисты зарабатывают несправедливо?
Они же футболисты, футбол – дорогой, коммерческий вид спорта! Футболисты и должны много зарабатывать!
И хорошо играть, что не всегда удается футболистам...» – написал ведущий «Матч ТВ».
Анфиса Резцова: «В России биатлон и лыжи любят больше футбола. Футболисты зарабатывают больше остальных, это несправедливо»
Саутин об отказе в строительстве прыжкового бассейна в Воронеже: «Развитием футбола и хоккея занимаются, вкладывают приличные деньги. А меня просто опозорили»
"Бездельники"- это зачем?!