Володя XXL о решении остаться в «Броуках»: «Еду играть в Казахстан за 30 тысяч. Хочу классно выступить, чтобы дали нормальную сумму»

Володя XXL рассказал о решении остаться в «БроукБойз», несмотря на интерес других медийных клубов.

Нападающий вместе со своей командой сегодня прилетел в Казахстан на медиафутбольный турнир.

– Остался в «Броуках», потому что хочется поиграть на самом деле. «Броуки» едут в Казахстан, я подумал, что это классная идея. Правда, BetBoom не выбил бюджет для меня, еду играть за 30 тысяч.

– Ты остался только на турнир в Казахстане?

– Я посмотрю, что будет. Идеальный вариант событий – классно отыграть турнир, чтобы « » предложили нормальную сумму.

Если после Казахстана предложат 30 тысяч, то тогда я уйду, скорее всего.

– Какие были предложения от других клубов?

– «Козлы». От Сани Текилы. Пока что все. Список сужается, – сказал Володя.