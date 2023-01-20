Володя XXL о решении остаться в «Броуках»: «Еду играть в Казахстан за 30 тысяч. Хочу классно выступить, чтобы дали нормальную сумму»
Володя XXL рассказал о решении остаться в «БроукБойз», несмотря на интерес других медийных клубов.
Нападающий вместе со своей командой сегодня прилетел в Казахстан на медиафутбольный турнир.
– Остался в «Броуках», потому что хочется поиграть на самом деле. «Броуки» едут в Казахстан, я подумал, что это классная идея. Правда, BetBoom не выбил бюджет для меня, еду играть за 30 тысяч.
– Ты остался только на турнир в Казахстане?
– Я посмотрю, что будет. Идеальный вариант событий – классно отыграть турнир, чтобы «Броуки» предложили нормальную сумму.
Если после Казахстана предложат 30 тысяч, то тогда я уйду, скорее всего.
– Какие были предложения от других клубов?
– «Козлы». От Сани Текилы. Пока что все. Список сужается, – сказал Володя.
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