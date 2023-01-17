«Я никуда не перехожу. Но если поступит предложение, то с морально-этической стороны я должен его рассмотреть». Кутуз об интересе «Титана»

Теги 2Drots Winline Медиалига «Кутуз» Сергей Кутузов Медиафутбол

Нападающий 2Drots Сергей Кутузов прокомментировал интерес со стороны президента «Титана» Александра Зуева.

Александр написал, что заинтересован в переходе Кутуза.

«Увидел пост Сани Зуева и хочу сказать, что я сегодня никуда не перехожу, успокойтесь. Мне, конечно, приятно, что мной интересуется не левый клуб.

Если мне поступит предложение, то с морально-этической стороны я в любом случае должен рассмотреть его, так как люди мне не чужие, в их структуру я пришел 6 лет назад», – объяснил Кутуз.

Кутуз на протяжении нескольких лет играл за «Титан» в ЛФЛ.

«Титан» может стать участником третьего сезона Winline Медиалиги.

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