«Я никуда не перехожу. Но если поступит предложение, то с морально-этической стороны я должен его рассмотреть». Кутуз об интересе «Титана»

Нападающий 2Drots Сергей Кутузов прокомментировал интерес со стороны президента «Титана» Александра Зуева.

Александр написал, что заинтересован в переходе Кутуза.

«Увидел пост Сани Зуева и хочу сказать, что я сегодня никуда не перехожу, успокойтесь. Мне, конечно, приятно, что мной интересуется не левый клуб.

Если мне поступит предложение, то с морально-этической стороны я в любом случае должен рассмотреть его, так как люди мне не чужие, в их структуру я пришел 6 лет назад», – объяснил Кутуз.

Кутуз на протяжении нескольких лет играл за «Титан» в ЛФЛ.

«Титан» может стать участником третьего сезона .