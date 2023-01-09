Серхио Агуэро: «Если Тебас говорит о Кингс Лиге, значит, она привлекла его внимание»

отреагировал на высказывания о Кингс Лиге.

Глава Примеры назвал испанскую медиалигу цирком, заявив, что «с футболом ее объединяет только то, что там забивают мяч в ворота».

«Если Тебас говорит о Кингс Лиге, значит, она привлекла его внимание.

Для нас хорошо, что турнир обсуждают. Мы можем быть довольны, ведь мы играем в любительский футбол, привлекая аудиторию, чтобы она получала удовольствие», – сказал президент Kunisports.

Пике – Тебасу: «Добро пожаловать в цирк «Кингс Лига»! Ждите бомбу в воскресенье»