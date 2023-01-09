Серхио Агуэро: «Если Тебас говорит о Кингс Лиге, значит, она привлекла его внимание»

Теги Серхио Агуэро Ла Лига Хавьер Тебас Кингс Лига Медиафутбол

Серхио Агуэро отреагировал на высказывания Хавьера Тебаса о Кингс Лиге.

Глава Примеры назвал испанскую медиалигу цирком, заявив, что «с футболом ее объединяет только то, что там забивают мяч в ворота».

«Если Тебас говорит о Кингс Лиге, значит, она привлекла его внимание.

Для нас хорошо, что турнир обсуждают. Мы можем быть довольны, ведь мы играем в любительский футбол, привлекая аудиторию, чтобы она получала удовольствие», – сказал президент Kunisports.

Пике – Тебасу: «Добро пожаловать в цирк «Кингс Лига»! Ждите бомбу в воскресенье»

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11 комментариев

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окечуква
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Если ты наступил в фекалии, значит они привлекли твоё внимание.
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Фан Рубина
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Тебас беспокоится, что его псевдофутбольный подопечный проект сольют. Продавать публике чемпионат из 2,5 команд в обёртке "ну там же Реал, Барселона и всё это классико" из года в год можно лишь пока не появится более зубастый конкурент.
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Asier Illaramendi
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Kunileagues заговорил, видимо оклемался после выпускного.
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Alex Legend
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Ответ DolJun
если бы не сердце - он бы пил и курил. ааа, стоп…
Одно дело пить и курить сидя на диване, другое носится на тренировках пять раз в неделю
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DolJun
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Ответ Alex Legend
Очевидно что если бы не сердце он бы был там вместо Корреа
если бы не сердце - он бы пил и курил. ааа, стоп…
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Alex Legend
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Ответ DolJun
если экс-игрок аргентины фоткается с кубком мира, к которому не имеет никакого отношения, значит он привлекает внимание)
Очевидно что если бы не сердце он бы был там вместо Корреа
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Andrew Kolevatykh
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Ответ Евгений Громов 22
Если один популярный сайт постоянно пишет о медиа лиге , значит эту лигу спонсирует популярная букмекерская контора.
Как и весь чертов спорт.
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DolJun
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если экс-игрок аргентины фоткается с кубком мира, к которому не имеет никакого отношения, значит он привлекает внимание)
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Rej1sta
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Тебасу просто нравится наша медиалига, поэтому он против испанской)
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Евгений Громов 22
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Если один популярный сайт постоянно пишет о медиа лиге , значит эту лигу спонсирует популярная букмекерская контора.
+10
-3
+7
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cektor
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Наша медиа лига круче ))
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