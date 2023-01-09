Серхио Агуэро: «Если Тебас говорит о Кингс Лиге, значит, она привлекла его внимание»
Серхио Агуэро отреагировал на высказывания Хавьера Тебаса о Кингс Лиге.
Глава Примеры назвал испанскую медиалигу цирком, заявив, что «с футболом ее объединяет только то, что там забивают мяч в ворота».
«Если Тебас говорит о Кингс Лиге, значит, она привлекла его внимание.
Для нас хорошо, что турнир обсуждают. Мы можем быть довольны, ведь мы играем в любительский футбол, привлекая аудиторию, чтобы она получала удовольствие», – сказал президент Kunisports.
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