Пике – Тебасу: «Добро пожаловать в цирк «Кингс Лига»! Ждите бомбу в воскресенье»

Теги Жерар Пике Ла Лига Хавьер Тебас Кингс Лига Медиафутбол

Жерар Пике ответил на претензии Хавьера Тебаса к Кингс Лиге.

Глава Примеры назвал испанскую медиалигу цирком, заявив, что «с футболом ее объединяет только то, что там забивают мяч в ворота».

«Добро пожаловать в цирк «Кингс Лига»! В следующее воскресенье ждите бомбу, это будет разрыв. Засекайте время», – написал в твиттере бывший защитник «Барселоны» и основатель Кингс Лиги.

Пике использовал в своем твите эмодзи с масками. Судя по всему, это намек на то, что в 3-м туре Кингс Лиги вновь ожидается участие футболиста в маске.

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18 комментариев

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Флоренти́но Пéрес
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Скоро Кингз Лига станет Tier 1 лигой в Испании, а Ла Лига будет условной сегундой. Тебас к этому годами шёл, да вознаградятся его старания!
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Barvex
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Пике выполняет заказ. Сам он ничего не решает.
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Милчик
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у нас за такие слова упаковали бы сразу
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falkao2013
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Ответ DolJun
новость прочитай, при чем тут челси?)
Новость прочитай,причём здесь Барселона?)
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Даниэль Алисса Алисса
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Пользователь испанского sports.ru:¿Por qué esta mierda en la principal?
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ДЖИН
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Пике хозяин Тебаса.
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Неужели Адамов возобновил карьеру и будет играть в испанской медиа лиге, как никак лучший футболист мира.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/adamov/
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DolJun
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Ответ Футбол_это_жизнь
Походу у тебя не только кнопки западают.
а это что значит, футьол?)
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Футбол_это_жизнь
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Ответ DolJun
ахахаахаха, походу гавич договорился с лапортой чтобы рычажные поучаствовали в тикток лиге) что скажет чави?)
Походу у тебя не только кнопки западают.
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DolJun
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Ответ Falsegoalkeeper
Как там Челси, уже осваивает азы квиддича?
новость прочитай, при чем тут челси?)
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Falsegoalkeeper
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Ответ DolJun
ахахаахаха, походу гавич договорился с лапортой чтобы рычажные поучаствовали в тикток лиге) что скажет чави?)
Как там Челси, уже осваивает азы квиддича?
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Ignazio DE Alter
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Пике вступил в какую-то группировку и предупреждает об угрозе⛔
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DolJun
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Дядя ТУРА
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Ответ Итачи Учиха
Пике по-тихоньку начинает опускать маразматика
Добрался до бункера?
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serhio_ramos_
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Охренел Шакирыч
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Футбол_это_жизнь
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Тебас клоун. Превратил ла Лигу в цирк. Ещё и обзывается
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Итачи Учиха
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Пике по-тихоньку начинает опускать маразматика
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Zorro
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Пике тонко потролил)
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