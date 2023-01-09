Пике – Тебасу: «Добро пожаловать в цирк «Кингс Лига»! Ждите бомбу в воскресенье»

ответил на претензии к Кингс Лиге.

Глава Примеры назвал испанскую медиалигу цирком, заявив, что «с футболом ее объединяет только то, что там забивают мяч в ворота».

«Добро пожаловать в цирк « »! В следующее воскресенье ждите бомбу, это будет разрыв. Засекайте время», – написал в твиттере бывший защитник «Барселоны» и основатель Кингс Лиги.

Пике использовал в своем твите эмодзи с масками. Судя по всему, это намек на то, что в 3-м туре Кингс Лиги вновь ожидается участие футболиста в маске.

Футболист в маске Enigma 69 сыграл в испанской медиалиге. Его узнали по тату