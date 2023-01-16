«Из Первой лиги никто со мной на связь не выходил. Сейчас тема с профессиональным футболом закрыта». Стиль о будущем

Форвард 2Drots Алекс Стиль прокомментировал слухи о предложениях из Первой лиги.

– Ты говорил, что после новогодних праздников будет понимание по ФНЛ. Что в итоге?

– По ФНЛ не буду врать – никто сейчас со мной на связь не выходил. Должна была быть одна команда, но в итоге не вышли. Наверное, им не нужно.

– Для тебя сейчас тема с профессиональным футболом закрыта?

– На данный момент – да. Сейчас я развиваюсь здесь. Если поступит какое-то предложение – будем рассматривать, – сказал Стиль.