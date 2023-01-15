Технический директор Медиалиги: «Я считаю, что Миша Прокоп – не полузащитник года в медиафутболе»

Теги Дмитрий Кортава Winline Медиалига «Манна» Станислав Манаев Прокоп Медиафутбол

Технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава прокомментировал победу Прокопа в номинации «Лучший полузащитника года».

«Я считаю, что Миша Прокоп – не полузащитник года в медиафутболе. Это прорыв года, суперкрутой кейс года, мотивирующая история.

Но если мы говорим чисто о том, что происходило на поле, то скорее всего это Манна. Стабильно высокий уровень».

У Прокопа из «Амкала» первый гол за «Ботев»: в касание с левой после подбора. Удачно начинает в Болгарии

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