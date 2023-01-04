Арбитр Жилинский выиграл розыгрыш Сибсканы на футболку

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана подвел итоги розыгрыша футболки сборной Германии с турнира «Амкала» по мини-футболу, чтобы участвовать в конкурсе, необходимо было написать в комментариях под постом свой минус.

«Итак, чтобы быть в тренде, подводжу итоги конкурса на #### (обман) с футболкой. Желающих быть обманутыми оказалось под тысячу, причем было много рофельных комментов, поржал от души!

С помощью сложной системы вычисления я выбрал трех победителей и скоро отправлю им футболку», – написал Сибскана.

Одним из выбранных Андреем комментариев стали слова судьи Жилинского.

«Ни ### (ничего) не вижу», – написал арбитр в комментариях, подшутив над своими минусами.