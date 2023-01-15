«За основу взяты лекала «Луча». Кортава рассказал о строительстве стадиона для Winline Медиалиги

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Технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава рассказал о строительстве своего стадиона для турнира.

«За основу взяты лекала «Луча», потому что зачем что-то придумать, если все хорошо идет. В таких же лекалах будет стадион, с таким же полем и трибунами без крыши. Конечно, это не супер, но об этом говорят.

Ребята привыкли и это большой стресс, когда ты переезжаешь. Я видел проект этого стадиона, прикольный проект. Стадион, как говорят ребята, кто будет его строить, его абсолютно реально ждать летом. Это будет новая постройка», – рассказал Кортава.

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