Осипов – Кострубову: «Наши судьи были на МКС, который Reality выиграл – такие же судейские скандалы там были, но об этом никто не говорит»

Теги судьи Winline Медиалига Reality Николай Осипов Филипп Кострубов Медиафутбол

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов ответил президенту Reality Филу Кострубову по поводу претензий к судейству в МФЛ.

«В словах Фила больше личного, чем объективного. Второй сезон можно считать успешным только потому, что он закончился грандиозно. 

Судейство было точно такое же, как и в первом сезоне. Мы ввели массу новых нововведений, которые, я думаю, полюбились болельщикам – это тоже крутые эксперименты.

Нашими судьями судился МКС, который Reality выиграл, и такие же судейские скандалы там были, но об этом никто не говорит», – заявил Осипов.

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