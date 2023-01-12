Осипов – Кострубову: «Наши судьи были на МКС, который Reality выиграл – такие же судейские скандалы там были, но об этом никто не говорит»

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов ответил президенту Reality Филу Кострубову по поводу претензий к судейству в МФЛ.

«В словах Фила больше личного, чем объективного. Второй сезон можно считать успешным только потому, что он закончился грандиозно.

Судейство было точно такое же, как и в первом сезоне. Мы ввели массу новых нововведений, которые, я думаю, полюбились болельщикам – это тоже крутые эксперименты.

Нашими судьями судился МКС, который Reality выиграл, и такие же судейские скандалы там были, но об этом никто не говорит», – заявил Осипов.