Глава Медиалиги: «Формат и наполнение третьего сезона не ожидает никто»

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал о планах на третий сезон МФЛ.

– Лиге нужен клуб Reality?

– Лиге нужен любой интересный и самобытный клуб, название не имеет значения.

– Активно идут разговоры, что Герман может сместить даты проведения МКС с августа на более ранний срок. Как относишься к такому решению? Смогут ли существовать два турнира в одно время?

– Да, такое слышал, играть в прямую параллель – глупо. С небольшим нахлестом, плюс-минус можно, думаю.

– Доносятся слухи, что титульный спонсор первых двух сезонов МФЛ не готов выделять деньги на третий сезон. Это правда? Как обстоят дела сейчас со спонсором?

– Winline не спонсор, а партнер и неотъемлемая часть Медиалиги! Слухи такие распускают те, у кого зависть на проект и партнерство наше с Winline, те кому место не нашлось в этом тандеме. Но собаки лают, караван идет – символичное выражение из сезона в сезон!

Все эти слова ложь! Мы готовим до начала сезона минимум 3 истории, которые удивят всех!

– Будет третий сезон?

– Третий сезон обязательно будет и его формат, и наполнение командами участниками не ожидает никто, – заявил Осипов.