Генеральный секретарь РФС Митрофанов: «Медиафутбольные клубы – часть нашего футбола. Точно можно сказать, что они сыграют в новом Кубке России»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал возможность участия медиафутбольных клубов в новом розыгрыше Кубка России.

«У нас изначально была позиция – маленькие команды, условно со двора имели возможность в одном соревновании с сильными профессиональными командами участвовать. Привлекать интерес болельщиков, привлекать эти команды на свои стадионы, там развиваться.

Появившийся медиафутбол – это любительский футбол, организованный неофициальным организатором. Неофициальным, в том смысле, что это не межрегиональное объединение региональных футбольных федераций и не региональная футбольная федерация, то есть – это не победители первенства 3-го или 4-го дивизиона.

Во всем остальном, с точки зрения статуса – любительский турнир, хорошо организованный, есть деньги, есть интерес. Люди этим занимаются. Почему мы должны игнорировать эту появившуюся действительность и говорить, что победителей 3-го и 4-го дивизиона мы будем допускать в Кубок, а победителя Медиалиги – не будем?

В прошлом году отреагировали быстро, пригласили две наиболее медийные команды – 2Drots и «Амкал». Нужно выработать критерий отбора, понять какое количество из них мы допускаем. Может не одну, не две, а четыре допускать. Может две допускать по местам, а две – по уайлд-кард, исходя из медийной интересности ради, в том числе, развития интереса к Кубку.

Поэтому в регламенте нового кубка эту историю историю мы однозначно урегулируем. [Медиафутбольные] команды – часть нашего футбола, часть кубка. Это уже точно можно сказать», – сказал Митрофанов.