Герман о сотрудничестве «Амкала» с Jogel: «Суперэксклюзивно шьется еще одна форма. Там будет еще больше всяких приколюх и отсылок»

Герман Эль Класико рассказал о новом спонсорском контракте «Амкала» с Jogel.

– Что с техническим спонсором? Раньше вы зарабатывали, adidas же вам платил что-то?

– Да, конечно.

– С новым техническим спонсором такие же отношения или они просто форму поставляют?

– Мы не можем разглашать условия. У нас нет какого-то упадка. Условия несколько другие, но они устраивают.

Я не только с Jogel встречался и общался, из всех вариантов – это самый оптимальный для нас. Хочется попробоваться – это же тоже для нас что-то новое, какой-то новый этап. Есть какие-то вещи, которые мы не могли делать, сотрудничая с adidas, а сейчас имеем такую возможность.

– Какие?

– Момент с какой-то индивидуальной экипировкой, с каким-то мерчем.

Также мне очень важно, чтобы форма была офлайн виде, чтобы ее можно было купить.

– Сейчас болельщики смогут купить форму?

– Та форма, которая сейчас вышла, такое количество запросов Jogel получил, что они немножко в ахере, если честно. Просто еще выйдет новая форма, эта форма такая – временная история под наш выезд в Турцию. Дальше выйдет еще одна. Там будет еще больше всяких приколюх и отсылок. Она шьется суперэксклюзивно, – сказал руководитель «Амкала».