Герман об Арби: «Его сердце принадлежит Basement, а в 2023 году эта команда будет жить»

Герман Эль Класико рассказал, что Арби Межиев не станет новым вратарем «Амкала».

«С Арби поговорили. Приняли вместе решение, что сейчас ему не время переходить в «Амкал». Его сердце принадлежит Basement, а в 2023 году эта команда будет жить.

Ждите Арби в наших роликах с челленджами!», – написал Герман.

Арби – экс-голкипер «Ахмата», «Томи» и «Сатурна». В составе Basement он стал серебряным призером первого сезона Winline Медиалиги.