Герман об Арби: «Его сердце принадлежит Basement, а в 2023 году эта команда будет жить»

Теги Арби Межиев Амкал Герман Эль Класико Winline Медиалига Basement Медиафутбол

Герман Эль Класико рассказал, что Арби Межиев не станет новым вратарем «Амкала».

«С Арби поговорили. Приняли вместе решение, что сейчас ему не время переходить в «Амкал». Его сердце принадлежит Basement, а в 2023 году эта команда будет жить.

Ждите Арби в наших роликах с челленджами!», – написал Герман.

Арби – экс-голкипер «Ахмата», «Томи» и «Сатурна». В составе Basement он стал серебряным призером первого сезона Winline Медиалиги.

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