«То что сейчас пытаются сделать люди из комьюнити – это копия. МКС Германа, его аутентичность не подлежит сомнению». Осипов о новых медиафутбольных турнирах

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Президент Winline Медиалиги Николай Осипов прокомментировал создание большого количества турниров в медиафутболе.

«То что сейчас пытаются сделать люди из комьюнити, прошедшие не один медиатурнир, это, скорее, копия. МКС Германа, его аутентичность не подлежит сомнению.

Мы с ним [Германом] обязательно встретимся, обсудим время проведения его [МКС] и моего турнира [МФЛ], чтобы не залезать друг на друга, потому что искусственная конкуренция никому не нужна, она не пойдет на пользу никому.

Мы отлично существовали в прошлом году, где мы двигались по началу своего сезона, чтобы МКС закончить. Мы с Герой встретимся, обсудим, я считаю, что от этого надо начинать.

История и задумка Сани Текиллы (Текила хотел организовать свой турнир в Турции – прим. Sports.ru) имело бы место быть, если бы не одно но. Люди, с которыми он это делает, это те, с кем многие из нас, мягко говоря, вряд ли бы решили пойти и делать совместные проекты, просто в силу бэкграунда и всего остального…

Его амбиции, возможность удовлетворить турниром в Турции, может быть, лигой какой-то, вполне могут быть реализованы, но, мне кажется, с теми людьми, с которыми он делает, у него не получится, это мое сугубо личное мнение, ни в коем случае не прогноз и не пожелание.

А Hardcore не делает лигу, Hardcore делает команду, которая будет принимать участие в третьем сезоне МФЛ», – объяснил Осипов.

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