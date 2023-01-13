Президент «Урала»: «Провести сборы в ОАЭ и Сочи стоит одинаково, но условия в Эмиратах лучше»

Теги премьер-лига Россия Урал Григорий Иванов деньги Футбол

Президент «Урала» объяснил, почему российские клубы не проводят зимние сборы в Сочи.

– Почему не проводите сборы в России?

– А где у нас мы можем расположиться? В Сочи? Дайте нам поля и отели по нормальным ценам.

Сборы в ОАЭ нисколько не дороже, чем в Сочи. Мы уверены, что в Эмиратах поля будут, и за качество не сомневаемся. У нас все команды катаются на сборы в Испанию, Кипр и так далее.

Мы спокойно проводим там товарищеские игры и все нормально. Если будут условия для проведения сборов в России, мы, конечно, останемся здесь, но пока у нас этого нет.

Что касается цен, то провести сборы в ОАЭ и Сочи стоит одинаково. Но условия – погода, гостиницы, поля – в Эмиратах лучше, – сказал Григорий Иванов.

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13 комментариев

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6tspey7tb5
Я каждую зимнюю паузу задаюсь вопросом. Неужели нельзя договориться с Галицким и проводить сборы там. У него и поля есть и инфраструктура и самое главное после паузы играть нужно в погодных условиях России а не Дубая и Турции
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Сергей Ефимов
Всё логично, в Сочи очень загнуты цены, а условия и сервис слабые.
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Олег Жданов
Смешные люди.. Загляните в любое метео.. В январе/феврале в ОАЭ тепло, солнечно, за +20©.. !Сочи..? А там бывает(и не редко) и снег и холод!! Знаю -потому живу возле самого Чёрного моря(вон в окне..) никому простуды на предсезонке не нужны! И-главное.. а за десятилетия так и не построили толковых тренировочных полей на юге(и много..)! Ну и обычные сочинские "понты" с ценами на ВСЁ!!! Там просто НЕТ чувства меры.. Оттуда и ОАЭ.. и Турции с Марбельями..?
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Кеды и бутса
Промес так не считает...
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Black Square
Ответ Slavick Nemkovsky
Потреота за километр видать
Смени методичку Славик
+4
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+3
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FilinMD
Ответ Slavick Nemkovsky
Потреота за километр видать
Патриотизм к этому не имеет никакого отношения
+12
-1
+11
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Мукунку хороший
Ответ Slavick Nemkovsky
Потреота за километр видать
От слова пот?
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Tomas Nepotrebko
Почему только Сочи рассматривается в России? А как же Крым? Григорий Иванов его что, Россией не считает?
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Мукунку хороший
В городе Сочи.. тёмные ночи)
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z3yjyzh29x
Ответ Slavick Nemkovsky
Потреота за километр видать
При чём тут патриотизм?
+4
-5
-1
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Slavick Nemkovsky
Потреота за километр видать
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Romeo Yankovich
Комментарий скрыт
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-12
-10
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Антофф
Да и от мобилизации подальше...
+2
-7
-5
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