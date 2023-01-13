Президент «Урала»: «Провести сборы в ОАЭ и Сочи стоит одинаково, но условия в Эмиратах лучше»

Президент « » объяснил, почему российские клубы не проводят зимние сборы в Сочи.

– Почему не проводите сборы в России?

– А где у нас мы можем расположиться? В Сочи? Дайте нам поля и отели по нормальным ценам.

Сборы в ОАЭ нисколько не дороже, чем в Сочи. Мы уверены, что в Эмиратах поля будут, и за качество не сомневаемся. У нас все команды катаются на сборы в Испанию, Кипр и так далее.

Мы спокойно проводим там товарищеские игры и все нормально. Если будут условия для проведения сборов в России, мы, конечно, останемся здесь, но пока у нас этого нет.

Что касается цен, то провести сборы в ОАЭ и Сочи стоит одинаково. Но условия – погода, гостиницы, поля – в Эмиратах лучше, – сказал .