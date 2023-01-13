Прокоп забил дебютный гол за «Ботев» ударом с лета с линии штрафной. Экс-игрок «Амкала» перешел в болгарский клуб осенью

Теги высшая лига Болгария Ботев Пловдив товарищеские матчи (клубы) Амкал Winline Медиалига Прокоп Медиафутбол

Прокоп забил дебютный гол за «Ботев».

Новая команда бывшего полузащитника «Амкала» обыгрывает «Гигант Сыединение» в товарищеском матче (8:0, второй тайм).

20-летний российский хавбек начал игру на скамейке запасных и вышел на замену во втором тайме.

Прокоп заключил контракт с болгарским клубом в октябре 2022-го. До этого он играл в футбол на медийном уровне – за «Амкал», 2Drots и «На Спорте».

В этом сезоне он дебютировал на профессиональном уровне в Фонбет Кубке России и в трех матчах сделал три голевые передачи.

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9 комментариев

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Александр Цигельников
Как же тупо звучит это сокращение. Мы в 5ом классе?
0
-1
-1
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velvetdust2008
Ответ Dj3000
Имени и фамилии у него нет?
Зовут Мирко
+2
0
+2
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velvetdust2008
Ответ Сергей Ефимов
Не пора ли уже постить новости о нём в разделе футбол и писать по фамилии ? У него всё таки проф. контракт, к медиафутболу он уже имеет меньшее отношение.
Гигант Сыединение нифига на профи не похожи, кажется, они и до уровня медиалиги не достают
+1
0
+1
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Dr.Hapot
Ответ Dj3000
Имени и фамилии у него нет?
Нет
0
0
0
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Dj3000
Имени и фамилии у него нет?
+6
-1
+5
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Сергей Ефимов
Не пора ли уже постить новости о нём в разделе футбол и писать по фамилии ?
У него всё таки проф. контракт, к медиафутболу он уже имеет меньшее отношение.
+20
0
+20
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jwbmwbqvih
Молодчик. Я не знаю,правда,кто это. Но по всем мемам,пердел в медиалиги. А теперь проф.уровень.
+2
-2
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2vdhrvmmzf
Не, ну Гигант Сыединению забить при 8:0, хлопаю стоя
+3
-4
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Kirik001
Красавчик 👍🏽💪
+14
-6
+8
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