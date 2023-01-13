Прокоп забил дебютный гол за «Ботев» ударом с лета с линии штрафной. Экс-игрок «Амкала» перешел в болгарский клуб осенью

забил дебютный гол за «Ботев».

Новая команда бывшего полузащитника «Амкала» обыгрывает «Гигант Сыединение» в товарищеском матче (8:0, второй тайм).

20-летний российский хавбек начал игру на скамейке запасных и вышел на замену во втором тайме.

Прокоп заключил контракт с болгарским клубом в октябре 2022-го. До этого он играл в футбол на медийном уровне – за «Амкал», 2Drots и «На Спорте».

В этом сезоне он дебютировал на профессиональном уровне в Фонбет Кубке России и в трех матчах сделал три голевые передачи.