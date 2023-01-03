Прокоп: «Я ушел на пике интереса к медиафутболу. Два-три месяца был напряг какой-то»

объяснил решение перейти из медийного футбола в профессиональный.

Осенью прошлого года полузащитник перебрался из «Амкала» в болгарский «Ботев».

– Я ушел в лучшее время, на пике интереса к медиафутболу. Два-три месяца был напряг какой-то.

Команд 20 новых создали. Говорили, что в них будут играть рэперы, артисты, чувствовалось желание заработать. А когда приходят с таким желанием – все искусственно.

– Так Медиалига ведь изначально про «желание заработать» – разве нет?

– Первый сезон Медиалиги был очень хорош. По-моему, десять команд – идеальное количество. А во втором сезоне главная ошибка – перебор команд. Поэтому третий сезон лучше не будет, но он не будет плохим, если сократят количество команд, – сказал Прокоп.