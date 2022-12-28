Кокорин о Прокопе: «Интересно посмотреть, сможет ли он совмещать медийную историю и профессиональную»

Александр Кокорин прокомментировал переход экс-игрока «Амкала» Прокопа в болгарский «Ботев».

– У него началась ступенька профессиональная. Интересно посмотреть, сможет ли он совмещать медийную историю и профессиональную. Я желаю ему, конечно, сконцентрироваться на карьере и топить вперед по профессиональной карьере.

– Как ты думаешь, почему он сделал такой выбор, хотя у него были предложения и от «Сахалинца», и от «Торпедо» – он выбрал медийку, а потом все-таки решил перейти в «Ботев»?

– Мне кажется, что он выбрал сначала медийки, потому что это было для него что-то новое, набрал популярность. Но это не та популярность, которая может быть, когда ты добьешься чего-то в профессиональном футболе.

Скорее всего он понял, что он сможет там показывать результат [в Болгарии] и сможет добиться результата. А вернуться он всегда сможет – его примут с распростертыми объятиями – например, в какой-нибудь середняк, если он проявит себя, – сказал Кокорин.