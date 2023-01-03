«Сказал, что я блогер и выступал в командах, игры которых показывали на YouTube. Меня не понимали». Прокоп о «Ботеве»

Теги высшая лига Болгария Ботев Пловдив Амкал Winline Медиалига Прокоп Медиафутбол

Новичок «Ботева» Прокоп рассказал, как объяснял своим партнерам свое прошлое в медиафутболе.

«Когда меня спросили, где я играл до этого, сказал, что я блогер и выступал в командах, игры которых снимали и показывали на YouTube. Меня не понимали.

Тогда говорил, что вообще-то три года отыграл по своему возрасту в «Зените». И на это уже отвечали так: «А, ну «Зенит» – это здорово».

В прошлом году я смотрел игры «Ботева», понимаю, через что у них строится игра, где могу пригодиться. Правда, сейчас у команды будет новый тренер.

С прошлым играли в три защитника, двумя центральными полузащитниками и двумя центрами нападения. То есть для меня есть три позиции – в центре полузащиты и нападения. Но как будет с новым тренером, непонятно.

Или стопроцентное попадание в состав, или придется терпеть, пока играют более опытные», – рассказал бывший полузащитник «Амкала».

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Всё знаю
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ar41
А я до сих пор не понимаю, почему это идёт в разделе "футбол".
Высшая лига Болгарии по футболу должна идти в разделе бадминтон?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ar41
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А я до сих пор не понимаю, почему это идёт в разделе "футбол".
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сейчас нам начнут рассказывать, что этот Прокоп сильнее всех своих одноклубников.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Яблонский
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кстати, в рф блогером называют высшие лица также Нава###ого, а Колесников на вопрос "Кто такой Яш#н?" ответил "Блогер". Так что блогером опасно называться.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий