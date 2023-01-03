«Сказал, что я блогер и выступал в командах, игры которых показывали на YouTube. Меня не понимали». Прокоп о «Ботеве»

Новичок «Ботева» Прокоп рассказал, как объяснял своим партнерам свое прошлое в медиафутболе.

«Когда меня спросили, где я играл до этого, сказал, что я блогер и выступал в командах, игры которых снимали и показывали на YouTube. Меня не понимали.

Тогда говорил, что вообще-то три года отыграл по своему возрасту в «Зените». И на это уже отвечали так: «А, ну «Зенит» – это здорово».

В прошлом году я смотрел игры «Ботева», понимаю, через что у них строится игра, где могу пригодиться. Правда, сейчас у команды будет новый тренер.

С прошлым играли в три защитника, двумя центральными полузащитниками и двумя центрами нападения. То есть для меня есть три позиции – в центре полузащиты и нападения. Но как будет с новым тренером, непонятно.

Или стопроцентное попадание в состав, или придется терпеть, пока играют более опытные», – рассказал бывший полузащитник «Амкала».