Виталий Дьяков: «В Казахстан я не еду. У меня окончание тренерской учебы и получение лицензии – это сейчас очень важный момент»

Защитник « » Виталий Дьяков не поедет на медиафутбольный турнир в Казахстан.

«Хочу прояснить ситуацию по поводу поездки в Казахстан. В Казахстан я не еду. У меня в 20-х числах окончание тренерской учебы, получение лицензии, я надеюсь.

Для меня это сейчас очень важный момент, поэтому поехать в Казахстан у меня не получится. Ехать посреди турнира или уже ближе к плей-офф тоже не совсем правильно.

Команда готовится, команда тренируется, так что пусть игровую практику получают пацаны, которые это заслуживают, который сейчас в команде, плюс там будут новички на просмотре, и тренеру их нужно посмотреть, проверить в деле.

Поэтому «Броукам» желаю удачи, желаю победы. Буду смотреть все их матчи, а после Казахстана обязательно присоединюсь к команде», – объяснил Дьяков.

Медиафутбольный турнир в Астане стартует 21 января. Все матчи пройдут на «Астана Арене».