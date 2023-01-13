Соснин об участии Дьякова на турнире в Казахстане: «Начало он точно пропустит, потому что у него учеба на тренерскую лицензию»

Главный тренер «БроукБойз» Антон Соснин объяснил, почему защитник команды Виталий Дьяков не сможет поехать на весь медиафутбольный турнир в .

– Пошли слухи, что Виталий Дьяков пропустит начало либо весь турнир в Казахстане. Насколько это правда?

– Мне давно было это известно. Начало он точно пропустит, потому что у него учеба, которую нельзя пропускать, на тренерскую лицензию.

– Он подсидеть вас хочет, получается?

– Я главный тренер, он мне помогал весь прошлый год.

– Он главный претендент на должность помощника тренера или есть другие варианты?

– Он у меня всегда был помощником, он за стандарты отвечал, на тренировках всегда мне помогал, – сказал Соснин.

Медиафутбольный турнир в Астане стартует 21 января. Все матчи пройдут на «Астана Арене».