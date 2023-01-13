Соснин об участии Дьякова на турнире в Казахстане: «Начало он точно пропустит, потому что у него учеба на тренерскую лицензию»

Теги Антон Соснин Виталий Дьяков БроукБойз Медийная Футбольная Лига. Казахстан Медиафутбол

Главный тренер «БроукБойз» Антон Соснин объяснил, почему защитник команды Виталий Дьяков не сможет поехать на весь медиафутбольный турнир в Казахстане.

– Пошли слухи, что Виталий Дьяков пропустит начало либо весь турнир в Казахстане. Насколько это правда? 

– Мне давно было это известно. Начало он точно пропустит, потому что у него учеба, которую нельзя пропускать, на тренерскую лицензию.

– Он подсидеть вас хочет, получается?

– Я главный тренер, он мне помогал весь прошлый год.

– Он главный претендент на должность помощника тренера или есть другие варианты?

– Он у меня всегда был помощником, он за стандарты отвечал, на тренировках всегда мне помогал, – сказал Соснин.

Медиафутбольный турнир в Астане стартует 21 января. Все матчи пройдут на «Астана Арене».

 

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