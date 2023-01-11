«2 миллиона потратили на модернизацию поля – ##### не изменилось». Осипов о стадионе «Луч»

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Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал о неудачных попытках модернизации стадиона «Луч» для проведения матчей.

– Говорю как человек, у которого всегда был высокий процент паса – там сложно отдать 9 из 10 точных передач. Поле ужасное.

– 2 миллиона рублей мы потратили на модернизацию поля: поднять ворс, засыпать крошку, выровнять тут, какую-то площадь они ровняли.

Мы хотели и старались сделать, чтобы получилось, но ##### не изменилось. Виноваты? Да, конечно, мы виноваты, – заявил Осипов.

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2 комментария

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Валдис Пельш
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Так ещё и хуже стало,
И, следовательно, двух лямов было мало,
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Великий Алонсо
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У зумеров ни одна фраза без мата не получается?
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