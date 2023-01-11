«2 миллиона потратили на модернизацию поля – ##### не изменилось». Осипов о стадионе «Луч»
Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал о неудачных попытках модернизации стадиона «Луч» для проведения матчей.
– Говорю как человек, у которого всегда был высокий процент паса – там сложно отдать 9 из 10 точных передач. Поле ужасное.
– 2 миллиона рублей мы потратили на модернизацию поля: поднять ворс, засыпать крошку, выровнять тут, какую-то площадь они ровняли.
Мы хотели и старались сделать, чтобы получилось, но ##### не изменилось. Виноваты? Да, конечно, мы виноваты, – заявил Осипов.
И, следовательно, двух лямов было мало,