«2 миллиона потратили на модернизацию поля – ##### не изменилось». Осипов о стадионе «Луч»

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал о неудачных попытках модернизации стадиона «Луч» для проведения матчей.

– Говорю как человек, у которого всегда был высокий процент паса – там сложно отдать 9 из 10 точных передач. Поле ужасное.

– 2 миллиона рублей мы потратили на модернизацию поля: поднять ворс, засыпать крошку, выровнять тут, какую-то площадь они ровняли.

Мы хотели и старались сделать, чтобы получилось, но ##### не изменилось. Виноваты? Да, конечно, мы виноваты, – заявил Осипов.