Пике не исключил, что может сыграть в испанской медиалиге. Он организатор турнира

может выйти на поле в испанской медиалиге.

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании является одним из организаторов нового турнира, получившего название Кингс Лига.

По ходу 1-го тура, который прошел 1 января, 35-летний Пике активно общался на стриме и отвечал на различные вопросы о турнире.

В частности, он рассказывал о возможных нововведениях и правилах использования ВАР.

В ходе беседы Пике задали вопрос: «Ну сам шорты ты же уже не наденешь?»

Экс-игрок «Барсы» смеясь ответил: «Всяко бывает».

Пике завершил профессиональную карьеру в ноябре прошлого года.

Пике запустил медиалигу в Испании. Что известно о турнире?