Пике не исключил, что может сыграть в испанской медиалиге. Он организатор турнира
Жерар Пике может выйти на поле в испанской медиалиге.
Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании является одним из организаторов нового турнира, получившего название Кингс Лига.
По ходу 1-го тура, который прошел 1 января, 35-летний Пике активно общался на стриме и отвечал на различные вопросы о турнире.
В частности, он рассказывал о возможных нововведениях и правилах использования ВАР.
В ходе беседы Пике задали вопрос: «Ну сам шорты ты же уже не наденешь?»
Экс-игрок «Барсы» смеясь ответил: «Всяко бывает».
Пике завершил профессиональную карьеру в ноябре прошлого года.
Они же, когда Пике уже 2-3 года позорился и только привозил, причём в 35, будучи защитником, валит в Медиалигу: красавчик, молодец какой!!!
Про то, как даже не замечают, что Лапорта и Хави заставили его завершить карьеру, выпроводив из клуба - вообще молчу 😂