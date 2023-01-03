Пике не исключил, что может сыграть в испанской медиалиге. Он организатор турнира

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига Кингс Лига Медиафутбол

Жерар Пике может выйти на поле в испанской медиалиге.

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании является одним из организаторов нового турнира, получившего название Кингс Лига.

По ходу 1-го тура, который прошел 1 января, 35-летний Пике активно общался на стриме и отвечал на различные вопросы о турнире.

В частности, он рассказывал о возможных нововведениях и правилах использования ВАР.

В ходе беседы Пике задали вопрос: «Ну сам шорты ты же уже не наденешь?»

Экс-игрок «Барсы» смеясь ответил: «Всяко бывает».

Пике завершил профессиональную карьеру в ноябре прошлого года.

Пике запустил медиалигу в Испании. Что известно о турнире?

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10 комментариев

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denis_wtf
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Ответ cektor
Амкал будет играть ?
Амкалос
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Сергей Максимюк
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Интересно, испанские деды тоже будут ныть чтобы им не тащили в ленту эту медиалигу?
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King_X
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Глоры Барсы, когда Криш впервые за кучу лет сдал(пока полсезона) и перешёл в Аль-Наср: позор, кринж, блаблабла

Они же, когда Пике уже 2-3 года позорился и только привозил, причём в 35, будучи защитником, валит в Медиалигу: красавчик, молодец какой!!!
Про то, как даже не замечают, что Лапорта и Хави заставили его завершить карьеру, выпроводив из клуба - вообще молчу 😂
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А.Э.РАСИМ
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Организатор турнира не исключил участия Пике в чемпионате Медиалиги.
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Даниэль Алисса Алисса
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Егор Зуев
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Ответ cektor
Амкал будет играть ?
Шинник будет, сто проц
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ALMANAC
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Ждем товарку с нашими через 3…2….1….
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cektor
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Амкал будет играть ?
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GuruFutbola
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Пике красавчик, такой смышленый и харизматичный президент пригодился бы Барсе через несколько лет
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Егор Зуев
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Пике большая личность
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