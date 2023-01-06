«Не хочется отдавать такого человека, но я бы рассмотрел вариант с арендой». Эдамс о возможном уходе Яроша из 2Drots

Капитан 2Drots Эдамс прокомментировал возможный уход хавбека клуба Александра Яроша в «БроукБойз».

«Тренер не будет на зло себе, в ущерб результата команды выпускать игроков слабее, а сильных оставлять на скамейке. Значит, ты не входишь в его план. Ладно, когда это месяц, два, три, но когда это целый год.

Я не в такой же ситуации, поэтому мне сложно рассуждать, у всех разные жизненные ситуации. Кому-то может прямо сейчас нужны деньги, кто-то кормит семью, ипотеки, дети, болезни. Если ты хочешь играть в футбол, не убил в себе именно футболиста, хочешь доказать всем, что в футболе чего-то стоишь, то, наверное, вариант с арендой имеет место быть.

В медийном футбике еще не было такого, чтобы из 2Drots переходили куда-то в аренду, поэтому я даже не знаю, как это может получиться. Я бы, наверное, рассматривал этот вариант для себя, если бы у меня не было травм, если бы я был готов на сто процентов, но тренер не видит меня в команде, то, наверное, да, уйти на один турнир, сыграть его, почувствовать в себе психологическую уверенность. Сколько примеров, когда люди в профессиональной команде уходили куда-то в аренду, а потом их выкупала обратно твоя же команда, поэтому, кто знает? Может потом еще придется раскошелиться Женьку с Некитом.

Вариант с арендой я бы точно рассмотрел. Конечно, мне не хочется терять своего близкого товарища, одного из тех, с кем мы приходили в одно время, одного из главных персонажей в 2Drots именно в футбольном плане. Да, он сейчас немножечко погас, потому что не играет. Конечно, не хочется отдавать такого человека другой команде. Это усиление, как медийно, так и в футбольном плане конкурентов», – сказал Эдамс.