«По датам не совпадаем – не то предложение, от которого невозможно отказаться». Герман о турнире в Казахстане

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Президент «Амкала» Герман Эль Класико рассказал, почему «Амкал» отказался от участия в медиафутбольном турнире в Казахстане.

«Дело в том, что у нас в этот же промежуток времени очень-очень важное событие. Я надеюсь, что совсем скоро мы сможем вам его объявить. Дайте нам, пожалуйста, время – мы правда на этих новогодних нихрена не отдыхали, а много работали.

По датам не совпадаем. Понятно, что если бы там было предложение, от которого  невозможно отказаться, то мы, конечно, бы двигали наше мероприятие, но предложение не было таким», – сказал Герман.

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