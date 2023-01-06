MFC Konoha – пятый участник медиафутбольного турнира в Казахстане

Теги Дидар Сыдыкбек SD Family Медийная Футбольная Лига. Казахстан Медиафутбол

MFC Konoha – пятая команда, которая примет участие в 1XBET Media Football League.

«Новоиспеченная команда миллионов любителей тиктока выступит на турнире в Астане!

MFC Konoha команда из Казахстана с огромным количеством популярных личностей. Капитан команды – Нуртаза «Justking31» Нурбек [блоггер-миллионник из Казахстана]», – написал Дидар Сыдыкбек, президент SD Family.

Медиафутбольный турнир в Астане стартует 21 января. Все матчи пройдут на «Астана Арене».

Объявлен полный список участников турнира в Казахстане.

Жеребьевка медиафутбольного турнира в Казахстане пройдет в Дубае на башне Бурдж-Халифа.

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