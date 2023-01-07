Дидар назвал часть игроков SD Family, кто сыграет на медиафутбольном турнире в Казахстане

Президент SD Family Дидар Сыдыкбек объявил часть игроков команды, кто сыграет на медиафутбольном турнире в Казахстане.

«Новые старые игроки. Асыл Ромео, Курантедиса, Аскар Уразбаев, Медетжан, Женис Гарифулла, Джуниор также остаются в команде на сезон 2023 года. Асыл и Диса постоянно тренируются в Алма-Ате.

Асыл должен скинуть вес у нас есть с ним пари. Аскар и Медетжан очень преданные игроки SD, тоже самое можно сказать и про Жениса. Москва показатель их любви к клубу.

У Джуниора, к сожалению, не так часто получается быть с клубом в силу своей занятости, но, думаю, в сезоне 2023 года будет радовать своим присутствием», – написал Дидар.

Медиафутбольный турнир в Астане стартует 21 января. Все матчи пройдут на «Астана Арене».

Объявлен полный список участников турнира в Казахстане.

Жеребьевка медиафутбольного турнира в Казахстане пройдет в Дубае.