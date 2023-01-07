Ненахов о Сибскане: «Он в мини-футболе – один из самых сильнейших футболистов в России»
Максим Ненахов высказался об игре капитана «Амкала» Андрея Сибсканы в мини-футбол.
«Я с Сибычем играл в миньке, просто товарищеский матч, когда у нас предсезонка была, чтобы набрать форму.
Сибыч очень круто играет. По мне, Сибыч в мини-футболе – один из самых сильнейших футболистов в России», – сказал защитник «Локомотива».
Капитан «Амкала» шесть лет профессионально играл в футзал в «Звезде» в Иркутске. Среди достижений есть победа на Кубке Урала по мини-футболу.
Сибскана, оказывается, профессионально играл в футзал. Интервью капитана «Амкала» о карьере и создании медийного клуба в мини-футболе
1 комментарий