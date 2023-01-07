Ненахов о Сибскане: «Он в мини-футболе – один из самых сильнейших футболистов в России»

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Максим Ненахов высказался об игре капитана «Амкала» Андрея Сибсканы в мини-футбол.

«Я с Сибычем играл в миньке, просто товарищеский матч, когда у нас предсезонка была, чтобы набрать форму.

Сибыч очень круто играет. По мне, Сибыч в мини-футболе – один из самых сильнейших футболистов в России», – сказал защитник «Локомотива».

Капитан «Амкала» шесть лет профессионально играл в футзал в «Звезде» в Иркутске. Среди достижений есть победа на Кубке Урала по мини-футболу. 

Сибскана, оказывается, профессионально играл в футзал. Интервью капитана «Амкала» о карьере и создании медийного клуба в мини-футболе

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1 комментарий

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Плацкарт Вагоныч
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Максим, ну вот иди к нему в команду. Так будет лучше для всех.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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