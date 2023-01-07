Максим Ненахов высказался об игре капитана «Амкала» Андрея Сибсканы в мини-футбол.

«Я с Сибычем играл в миньке, просто товарищеский матч, когда у нас предсезонка была, чтобы набрать форму.

Сибыч очень круто играет. По мне, Сибыч в мини-футболе – один из самых сильнейших футболистов в России», – сказал защитник «Локомотива».

Капитан «Амкала» шесть лет профессионально играл в футзал в «Звезде» в Иркутске. Среди достижений есть победа на Кубке Урала по мини-футболу.

Сибскана, оказывается, профессионально играл в футзал. Интервью капитана «Амкала» о карьере и создании медийного клуба в мини-футболе