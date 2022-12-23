Багдасар о «БроукБойз»: «Им нужна свежая кровь – я загорелся ими после Краснодара»

Защитник Fight Nights Эдуард Багдасаров прокомментировал свой возможный переход в «БроукБойз».

«Честно, как по мне, «Броуки» – очень классная команда. Мне пишут: «Багдасар – ты Броук», «Когда в Броуки?» и даже в соц. сетях команды пишут, что ждут меня.

Конкретно ни с кем не разговаривал, только был интерес ко мне от Райзена. Хочу сказать одно: «Броуки» – команда, из которой не хочется уходить. Хоть это и звучит от меня.

Тем более, Райзен и Егоров сильно устали. Пацанам не повезло, я думаю им нужна молодая кровь. Я очень сильно загорелся после Краснодара, после награждения. Мне кажется, что я всю команду у них знаю, и вся команда знает меня. Мне кажется, что большинство членов команды будут тоже ЗА мой переход, если уж так говорить», – заявил Багдасар.