Андрей Сибскана: «В контексте медиафутбола соревновательный футбол был бы интересен, если бы был более медийным, а у нас все скатывается к результату»

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана поразмышлял, почему в медийном соревновательном футболе так мало медиа и важен только результат.

Сибскана: «Есть негативный момент, касаемо футбола соревновательного. В целом, ничего нет плохого в соревновательном футболе, потому что, в первую очередь, это эмоции, которые так нужны в спорте.

Просто момент в том, что в данном контексте медийного футбола соревновательный футбол был бы интересен, если бы он был более медийным, то есть у нас все скатывается только к результату.

Вообще минимизировано количество действий ради красоты, финтов или эмоций, которые дают люди, знаешь, когда люди просто вкидывают фразы, с судьями общаются, то есть моменты, которые в кадр попадают, это прикольно.

Я сейчас не говорю про Федоса (Федор Маслов, голкипер «Амкала» – прим. Sports.ru), мало кто может себя так вести, делая результат, а он напомню, что один из самых непробиваемых голкиперов. Он, реально, один из самых топовых, при этом он давал элемент шоу.

Касаемо футбола этого, приходят чуваки, но какой-то кайфозы на поле от них нет! Да, ######### (бейтесь), катитесь, но ##### почему элемент из большого футбола, например, такие как симуляции, они настолько здесь даже вжились».

Герман: «У меня есть положительные примеры того же Дамира Трегулова из «Денег». Чувак пришел профиком, но запарился как отпраздновать [забитый мяч], он запарился, чтобы за снятую майку, отменили желтую карточку.

Прикольно, когда футбики, приходящие сюда, не просто отбывали, как на работу, а хочется, чтобы они адаптировались и влияли на индустрию изнутри».

Сибскана: «Я просто не верю, что все, кто приходят, такие не харизматичные, по-любому, они просто не раскрыты».

: «Никто бы не мог подумать, на мой взгляд, что у Дьяка (Виталий Дьяков, защитник «Броуков» – прим. Sports.ru) очень кайфовое чувство юмора! Когда я смотрю какие-то нарезочки с тренировок, когда он Лису (Татьяна Лисицына, хавбек «Броуков» – прим. Sports.ru) ########».

Сибскана: «Язык у него подвязан, он правда прикольно вкидывает!»

Герман: «Это такой внутрячок, который в большом футболе не показывают. Есть пример с тем же Будаком (Александр Будаков, голкипер «Бей Беги» – прим. Sports.ru). Он оказался душой компании, с ним даже разговаривать весело, забавно, всем он нравится, он еще и «открытие» года.

Просто хочется, чтобы это делали не только поигравшие люди, потому что все-таки Будак и Дьяк – люди из РПЛ, хочется, чтобы чуваки, которые приходят из академий, из КФК – у вас же еще больше запас времени, сделайте что-нибудь. Вы еще более подкованными, чем Будак должны быть!»