Алексей Гасилин: «Я хочу выезды вернуть! Это было супер! Соревновательный футбол надоел»

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Нападающий «Амкала» Алексей Гасилин вспомнил выезды команды в различные города.

Гасилин: «Я хочу выезды вернуть! У «Амкала» всегда были выезды, то есть сначала я это смотрел через экран, потом, когда я пришел, не было ни МФЛ, ничего не было. Был самый крутой турнир – МКС, но до него были классные выезды: Красноярск, Новосибирск, Казань.

Играешь с хоккеистами (игра в Казани с «Ак Барсом» – прим. Sports.ru), трешку втыкаешь и танцы-шманцы, OJ Буда, концерты, ты с командой на поезде – это было круто! Для меня это супер!»

Герман: «Вопрос того, что это не сильно уходит от «Амкала», то есть опять же, мы планируем огромное количество выездов в следующем году».

Гасилин: «Соревновательный футбол как будто бесконечно долго был. Он даже в какой-то момент надоел».

Герман: «Мы осознанно шли на эту историю, но что касается выездов, то это немножко рок-н-рольская история, когда ты сегодня можешь быть в одном городе, потом ехать на поезде в другой.

Но знаешь, когда много выездов шло один за одним ты уже терял понимание в какой город ты приехал, где, что, ты даже не сильно успел город посмотреть». 

Форза: « Это с Новосибирском и Красноярском было».

Герман: «Да, там настолько все быстро-быстро-быстро было!»

Гасилин: «Было много выездов, плюс, мы единственная команда, кто ездит по городам».

Герман: «Потому что здесь надо понимать, что это не так работает, как думают другие команды, что тебе просто дают миллион – нет. Это ты должен заработать миллион, и этот миллион потратить на выезд. В этом прикол!»

Форза: «Мне в выездах нравится весь процесс!»

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