«Хочу совмещать профессиональный футбол и медийный». Крап 2Drots о своем будущем

Хавбек 2Drots Крап рассказал о планах на собственную медийную команду и о своем будущем в профессиональном футболе.

– Ты же вроде хотел создать свою команду с Майком [Крапивников старший]?

– Да, это тоже в планах. Но пока тихо, ничего про это не могу сказать. Как только появится информация о работе над Krap Team – я обязательно расскажу об этом в своих социальных сетях.

– В профессиональный футбол все еще хочешь заиграть?

– Да, очень хочу. Это же моя мечта всегда была, поэтому всегда хочу. У меня всегда эти две дороги идут вместе – медийка и профессиональный, хочу их совмещать, – заявил Крап телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.