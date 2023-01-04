Финито: «А говорят, что «Луч» плохой. Да вы посмотрите, на каком огороде вчера «Реал» играл!»
Тренер-аналитик «Амкала» Никита Финито высказался о состоянии поля в матче Кубка Испании «Реал Мадрид» – «Касереньо» (1:0).
«А говорят, что «Луч» плохой. Да вы посмотрите, на каком огороде вчера «Реал» играл!
И это Испания, между прочим, футбольная страна», – написал Финито, прикрепив фото поля.
Стадион «Луч», на котором проходил второй сезон Winline Медиалиги, вызывал недовольство среди игроков, тренеров команд из-за плохого состояния газона.
Представляю реакцию на его аналитику от Кузнецова или кто там этих клоунов тренирует