Финито: «А говорят, что «Луч» плохой. Да вы посмотрите, на каком огороде вчера «Реал» играл!»

Теги Реал Мадрид Кубок Испании Касереньо Амкал Winline Медиалига Луч Финито Медиафутбол

Тренер-аналитик «Амкала» Никита Финито высказался о состоянии поля в матче Кубка Испании «Реал Мадрид» – «Касереньо» (1:0).

«А говорят, что «Луч» плохой. Да вы посмотрите, на каком огороде вчера «Реал» играл!

И это Испания, между прочим, футбольная страна», – написал Финито, прикрепив фото поля.

Стадион «Луч», на котором проходил второй сезон Winline Медиалиги, вызывал недовольство среди игроков, тренеров команд из-за плохого состояния газона.

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15 комментариев

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Иван Никулин
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Ответ Злобный Конь
В Медиалиге все сидевшие что ли? Или бразильцы? Что у них вместо имён прозвища?
а может это и не прозвище а его настоящая фамилия))всякое ведь бывает
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Злобный Конь
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В Медиалиге все сидевшие что ли? Или бразильцы? Что у них вместо имён прозвища?
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taboo
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Тренер аналитик Амкала звучит примерно как зам по ниху...м.
Представляю реакцию на его аналитику от Кузнецова или кто там этих клоунов тренирует
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Olegus7
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Лучше бы думал, как улучшить качество своего газона, а не сравнивал у кого тоже плохо или ещё хуже... Стремись к лучшему, а не смотри как у других (тем более этих самых "других" огромное количество и у многих состояние газона на высоком уровне)
+1
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Lindeman
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Ответ Стаут
Почему финито? Человеку из медиалиги больше бы подошло педрито
А также говнито, сосито и тп
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Амирджон Рахимов
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Крооса поздравить будем ?🙄
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Haman
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Финито ля комедия :)
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corazón blanco
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Самое ужасное видеть в ленте новостей такую новость, зачем здесь тег Мадрида? Я думаю достаточно было бы и одного тега Медиалига, кому это направление интересно, тот не пропустил бы эту новость.
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All-Eyes On-Me
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Я думал Луч-Энергия возродился и какого-то испанца подписал, а тут вот оно что)))
+7
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psycho killer
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Ответ Bartez1986
Я так понимаю, с нормальным именем-фамилией в медиалигу просто не попасть?
Да они все там Суходрищевы
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pvh-82
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Ответ Bartez1986
Я так понимаю, с нормальным именем-фамилией в медиалигу просто не попасть?
Без заднего привода на заехать..
+4
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kokakoka
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Что думают на этот счёт Виктор Диктор, Аркадий Палладий и Демьян Кальян?
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Стаут
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Почему финито? Человеку из медиалиги больше бы подошло педрито
+10
-4
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Bartez1986
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Я так понимаю, с нормальным именем-фамилией в медиалигу просто не попасть?
+37
-1
+36
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psycho killer
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Финито ля комедия
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