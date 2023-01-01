«Желаю в новом году активно участвовать в формировании качества нашего комьюнити». Герман Эль Класико поздравил с Новым годом

Теги Амкал Герман Эль Класико Winline Медиалига Медиафутбол

Герман Эль Класико поздравил медиафутбольное сообщество с Новым годом.

«Сообществу медиафутбола желаю в новом году активно участвовать в формировании качества нашего комьюнити! Награждать своим вниманием и поддержкой каналы и команды, которые этого заслуживают!

Конечно же здоровья близким и родным, это святое.

Ну и исполнения всех целей на 23 год! Все мы знаем, что сложно строить планы и практически невозможно попасть в зону комфорта... но вопреки всем внешним факторам желаю найти свою зону комфорта и постоянство 🙏❤️», – написал Герман.

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9 комментариев

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новость опубликована 1 декабря 2023, 00:01 = админы уже буxают во всю
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Александр Гурский
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И именно это дно висит на главной всю новогоднюю ночь.
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ɔculpa
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Ответ Легенда питерского Зенита
Да и в словах "медиа лига" нет ничего русского. Да и в слове "футбол", чего уж там. Расслабься
Идиотские примеры. Медиалига – это название свежесозданного проекта, там в принципе никаких аналогий не было, создатели могли выбрать любое название, выбрали это, это их дело. Футбол – заморская игра, пришла вместе с названием, можно было его, конечно, менять на свой лад, можно было не менять. При чём тут "сообщество"? Слово уже существует, активно используется, устаревшим не является, имеет абсолютно тот же смысл, что и "комьюнити". Поэтому примеры дурацкие, а комьюнити – реально просто понт из уст эльклассики.
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Brokkoli
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Дата 1декабря 2023. Хороший год, быстро пролетел
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Алоизий Могарыч
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этот год ничего не изменит.. а вот 2053 может быть
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Максим Новиков
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Ответ perfekte
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Капитан Амкала
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Легенда питерского Зенита
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Ответ Alex Legend
Почему он сказал комьюнити а не сообщества? У него проблемы со словарным запасом?
Да и в словах "медиа лига" нет ничего русского. Да и в слове "футбол", чего уж там. Расслабься
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Alex Legend
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Почему он сказал комьюнити а не сообщества? У него проблемы со словарным запасом?
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