«Желаю в новом году активно участвовать в формировании качества нашего комьюнити». Герман Эль Класико поздравил с Новым годом

Герман Эль Класико поздравил медиафутбольное сообщество с Новым годом.

«Сообществу медиафутбола желаю в новом году активно участвовать в формировании качества нашего комьюнити! Награждать своим вниманием и поддержкой каналы и команды, которые этого заслуживают!

Конечно же здоровья близким и родным, это святое.

Ну и исполнения всех целей на 23 год! Все мы знаем, что сложно строить планы и практически невозможно попасть в зону комфорта... но вопреки всем внешним факторам желаю найти свою зону комфорта и постоянство 🙏❤️», – написал Герман.