«Если не появится возможность просмотра в проф. команду, то лечу на турнир в Астану за Fight Nights». Дражжук о планах на будущее

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Экс-игрок «Амкала» Олег Дражжук рассказал о своих планах на будущее.

«Ребята, всем привет. Расскажу о своих ближайших планах. Наверное, многие уже знают, что на данный момент по определенным обстоятельствам нахожусь в Ташкенте со своей семьей.

Когда вернусь в Москву, даже не знаю, во многом это зависит не от меня. Так как нахожусь не в Москве, по этой причине не продлил контракт с «Амкалом», но есть устная договоренность с Германом (Герман Эль Класико, президент «Амкала» – прим. Sports.ru) по возвращении в Москву, он будет рад снова видеть меня в команде.

Сейчас стараюсь поддерживать себя в форме: хожу в тренажерный зал, играю в футбол, пробую вернуться в профессиональный футбол, ищу возможность просмотра в профессиональную команду.

Смонтировал ролик с матчей Кубка России, отправляю его агентам, тренерам, но пока все попытки безуспешны, так как уже очень давно не было профессионального контракта, ну и плюс, уже возраст.

В общем, от всех пока слышу отрицательные ответы. Если до 10-15 января не появится возможность просмотра в профессиональной команде, то лечу на турнир в Астану.

На турнире в Астане буду играть за команду Fight Nights. Пока не понятен формат турнира, но думаю, турнир получится очень интересным», – рассказал Олег.

Дражжук покинул страну в октябре 2022 года.

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