«Мне написало больше людей, чем после победы на ЧМ». Капдевила об испанской медиалиге
Жоан Капдевила удивился огромному интересу к новому медиафутбольному турниру в Испании.
Первые матчи Кингс Лиги, основателем которой является Жерар Пике, прошли 1 января.
«Мне написало даже больше людей, чем после победы на ЧМ. Что, #####, такое эта Кингс Лига?
Спасибо всем за ваши сообщения. Все с юмором и позитивным вайбом», – написал бывший защитник сборной Испании в твиттере.
Капдевила в Кингс Лиге представляет «Сайанс». В первом матче сезона его команда обыграла «Порсиньос» (4:2), а сам 44-летний футболист забил победный гол.
В составе сборной Испании Капдевила в 2008 году выиграл чемпионат Европы, а в 2010-м – чемпионат мира.
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