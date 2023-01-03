«Мне написало больше людей, чем после победы на ЧМ». Капдевила об испанской медиалиге

удивился огромному интересу к новому медиафутбольному турниру в Испании.

Первые матчи Кингс Лиги, основателем которой является , прошли 1 января.

«Мне написало даже больше людей, чем после победы на ЧМ. Что, #####, такое эта Кингс Лига?

Спасибо всем за ваши сообщения. Все с юмором и позитивным вайбом», – написал бывший защитник сборной Испании в твиттере.

Капдевила в Кингс Лиге представляет «Сайанс». В первом матче сезона его команда обыграла «Порсиньос» (4:2), а сам 44-летний футболист забил победный гол.

В составе сборной Испании Капдевила в 2008 году выиграл чемпионат Европы, а в 2010-м – чемпионат мира.

Пике запустил Медиалигу в Испании. Что известно о турнире?