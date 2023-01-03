«Мне написало больше людей, чем после победы на ЧМ». Капдевила об испанской медиалиге

Теги Жоан Капдевила Жерар Пике Ла Лига Сборная Испании по футболу Winline Медиалига Кингс Лига Медиафутбол

Жоан Капдевила удивился огромному интересу к новому медиафутбольному турниру в Испании.

Первые матчи Кингс Лиги, основателем которой является Жерар Пике, прошли 1 января.

«Мне написало даже больше людей, чем после победы на ЧМ. Что, #####, такое эта Кингс Лига?

Спасибо всем за ваши сообщения. Все с юмором и позитивным вайбом», – написал бывший защитник сборной Испании в твиттере.

Капдевила в Кингс Лиге представляет «Сайанс». В первом матче сезона его команда обыграла «Порсиньос» (4:2), а сам 44-летний футболист забил победный гол.

В составе сборной Испании Капдевила в 2008 году выиграл чемпионат Европы, а в 2010-м – чемпионат мира.

Пике запустил Медиалигу в Испании. Что известно о турнире?

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8 комментариев

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Three Days Grace
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Ответ Злобный Конь
Что такое вайб?
Сигарета электронная
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Қырықбай Ұзақбайұлы
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Ответ Злобный Конь
Что такое вайб?
Волна, настроение, состояние в определенном круге людей
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rigobersong
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Классный был игрок:) Чемпион мира🥇 Ни то что наш кринжи😭😭😭
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Sutekh Hexen
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Ответ Злобный Конь
Что такое вайб?
Импульс
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atomio
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Ответ Злобный Конь
Что такое вайб?
Вайб (от английского слова vibe — «вибрация») означает чувство атмосферы вокруг чего-либо, общее настроение. В таком значении его активно стали использовать миллениалы, чтобы передавать эмоции, которые связаны с каким-то событием или с происходящим
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DolJun
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гавич молодец, решил показать что ла лига даже в испании вторая по популярности) остатки хайпа от противостояния месси и роналду еще держат детище тебаса на плаву хоть как-то, но перес год назад понимал что даже тик-ток футбол популярнее этой монолиги) что мы сейчас частично и наблюдаем)
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Злобный Конь
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Что такое вайб?
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shapor
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Мир поворачивается в сторону медийного хайпа.
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