«В новом сезоне никому место в составе не гарантировано, но мы будем самыми сильными по духу». Речь Сибсканы перед матчем с просмотровыми «Амкала»

Капитан «Амкала» Сибскана рассказал речь о будущем клуба перед матчем с игроками, которые находятся на просмотре у команды Германа.

«Сейчас пришли пацаны на каждую позицию. Нужно на поле доказывать и характером и скиллами, место никому не гарантировано – в новом сезоне будет рубка за каждое место.

В новом году у нас команда будет самая мощная по духу – я вам обещаю, но нужно это делать прямо сейчас, на каждой тренировочке. Я ######## на Чужа, но выхожу на поле, и он для меня – самый близкий чувак, я в каждого буду вкатываться за него.

Нужно отдавать отчет себе, что даже если не хочется поддерживать партнера, или хочется ######### – этого делать не нужно. Давайте привычку воспитаем, чтобы с сегодняшнего дня у нас не было лишней #####, чтобы у нас коллектив был дружный», – сказал Сибскана.