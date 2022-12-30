«Я написал Дидару, он ответил: «Приезжай, все сделаем, встретим, как надо. SD ждет». Майк о турнире в Казахстане

Экс-игрок «Амкала» рассказал об участии в медиафутбольном турнире в Казахстане.

«Всем привет! По поводу Казахстана. Почему SD? Написал Дидару (Сыдыкбек, президент SD Family – прим. Sports.ru), что соскучился по соревновательному футболу, что за турнир ожидается? Какие команды будут? Я бы с кайфом залетел за кого-нибудь.

Он сказал: «Приезжай, все сделаем, встретим, как надо. SD ждет». Моя цель – вернуться в игровой тонус и помочь выиграть турнир. В Тайланде тренируюсь с командой и два раза в день индивидуально.

Я сейчас нахожусь не в суперидеальной форме, но уже близко к этому», – написал Майк.

Ранее к казахстанской команде присоединился нападающий «Амкала» Виктор Блатов. Он смог забить в первом же матче против профессиональной команды SD.